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İstanbul ve Kocaeli'de İki İş Yerinin Kurşunlanması Soruşturması - Son Dakika
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İstanbul ve Kocaeli'de İki İş Yerinin Kurşunlanması Soruşturması

İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler arasında Ece Ronay da bulunuyor.

İstanbul ve Kocaeli\'de İki İş Yerinin Kurşunlanması Soruşturması
18.12.2023 - 17:47,
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İstanbul ve Kocaeli'de, iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alınan ve aralarında Ece Ronay'ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilerek savcıya ifade verdi.

İfadelerin alınmasının ardından şüpheliler Mehmet Sedat A, Serhat G, Uğur E. ile 18 yaşından küçük R.E'nin tutuklanmalarını isteyen savcılık, Ece Ronay ve Berat E'yi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Olay

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti.

Polis ekipleri, 15 Aralık'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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