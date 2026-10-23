İstanbul ve Muğla'da sahte ekspertiz operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul ve Muğla'da sahte ekspertiz operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İkinci el araçlarda kilometre ve hasar bilgilerini değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul ve Muğla'da 20 Ekim'de 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda biri kadın 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İSTANBUL ve Muğla'da ikinci el araç alım satımında kilometre bilgilerini değiştiren, sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçları hasarsız gibi göstererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el araç piyasasında yapılan usulsüzlüklere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada, bazı araçların kilometre bilgilerinin değiştirildiği, sahte ekspertiz raporları düzenlenerek ağır hasarlı araçların hasarsızmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi. Milyonlarca lira haksız kazanç kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 20 Ekim'de İstanbul ve Muğla'da belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda biri kadın 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkİstanbulOtomobil3. SayfaGüncelMuğlaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Muğla'da sahte ekspertiz operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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