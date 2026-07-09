İstanbul ve Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul ve Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

09.07.2026 19:50
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Yasa dışı bahis oynatan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "pusulabet.com" isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesine sevk edilen 16 zanlının savcılıkça ifadeleri alındı.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Firari durumda bulunan 3 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda 6 Temmuz'da İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ceza infaz kurumunda olduğu anlaşılan 2 şüpheliye ek olarak 14 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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