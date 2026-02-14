İstanbul Yayımcılık Buluşmaları Sona Erdi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "11. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları" (İstanbul Publishing Fellowship), ulusal ve uluslararası yayımcıları bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen program sona erdi.

TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç, AA muhabirine bu yılki programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul Publishing Fellowship'in ilk gerçekleştirildiği 2016'da 14 ülkeden 17 katılımcıyı misafir ettiklerini belirterek, "Bu sayı her geçen sene büyüdü ve bu yıl 104 ülkeden 1000'e yakın başvuru aldığımız, büyük ilgi ve alaka gören bir etkinlik haline geldi." dedi.

Genç, ilk yıl 174 telif satışının gerçekleştirildiğini kaydederek, "Geçtiğimiz 11 sene boyunca bu etkinlik kapsamında 40 binin üzerinde eserin başka dillere çevrilmesi için anlaşmalar yapıldı. Bunlar, elbette işin sayısal kısmı. Bu işi değerli ve anlamlı kılan şey, sadece bu sayılar değil programın doldurduğu boşluk ve açtığı alan." diye konuştu.

"Program, kalıcı ve sürdürülebilir işbirliklerine imza atabiliyor"

Programın Türkiye'de yapılan en büyük, en kapsamlı ve en geniş yayıncı katılımına sahip telif fuarı olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bu sayede yurt dışındaki fuarlara katılım sağlayamayan, henüz yayıncılık hayatına yeni başlayan küçük ölçekli yerli yayıncıları ve uluslararası yayıncılık sektöründe kendinden söz ettirmeyi başarmış büyük yerli firmaları aynı çatı altında toplamayı başarabiliyor. Bunun yanı sıra küresel anlamda markalaşmış dünya devi firmaları küçük bir ülkede mütevazı bir yayıncılık yürüten firmalarla bir araya getirebiliyor. Bu eşitlikçi ve kapsayıcı ilkeler ışığında çapraz toplantılar ve birebir görüşmeler aracılığıyla farklı ülkelerden yayıncılar, editörler ve telif ajansları bir araya gelerek kalıcı ve sürdürülebilir işbirliklerine imza atabiliyor. Bugün dönüp baktığımızda İstanbul Publishing Fellowship, 100'ün üzerinde ülkeden 1000'e yakın yayıncının katılım sağlamak istediği, bazı yayıncıların üst üste birkaç sene boyunca ziyaret ettiği önemli ve kemikleşmiş bir iş haline gelebildi."

"11 yıldır 50 bine yakın ikili görüşmeye ortam sağladık"

Genç, 11 sene önce 17 yayıncıyla başlanan yolculuğun 350'ye yakın yayıncıyı misafir ettiği noktaya ulaştığına dikkati çekerek, "Bundan birkaç yıl önce Türkiye'den yurt dışına eseri çevrilen yazar sayısı bir elin parmakları kadar iken bugün binden fazla yazarın yurt dışında da okur sahibi olmasına olanak sağladık. 11 yıldır 50 bine yakın ikili görüşmeye de vesile olduk. 40 binden fazla eserin satışına tanık olduk. Bu rakamlar, Türk edebiyatının ve Türk yayın sektörünün tanıtılması noktasında çok büyük sayılar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yurt dışında iyi bilinen ve çok okunan yazarları olduğuna işaret eden Burhan Genç, şu bilgileri verdi:

"Orhan Pamuk, Elif Şafak, Sabahattin Ali ve daha onlarca isim, farklı ülkelerde de çokça okunuyor. Eserleri çevrilen bazı yazarların yurt dışında oluşturduğu etki ve popülarite, Türkiye'deki bilinirliklerinin çok ötesinde. Özellikle Türk cumhuriyetlerinde ya da Arapça konuşulan ülkelerde bunun çokça örneği var. Bu yazarların çoğu İstanbul Publishing Fellowship ile bu ülkelere tanıtılmış isimler."

Genç, 2021'den bu yana Türkiye ile belli bir ülkenin yayıncılık alanındaki ilişkilerini geliştirmek ve desteklemek için "Odak Ülke" etkinlikleri de gerçekleştirdiklerini belirterek,"Bu sene odak ülke etkinliği kapsamında Endonezya'yı misafir ettik ve 20 Endonezyalı yayınevini hem yerli hem yabancı yayıncılarla buluşturduk. Bu yayıncıların bine yakın ikili görüşme yapmasına ve Endonezya edebiyatını tanıtmasına vesile olduk. Bunlara ek olarak biri kapalı, biri tüm katılımcılara açık olmak üzere iki ayrı seminerle de Endonezya yayıncılığını mercek altına aldık." ifadelerini kullandı.