İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan kuru yük gemisi kurtarma çalışmaları başladı

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

(İSTANBUL) Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana adlı kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 169 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturdu. Bölgeye KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile KURTARMA-10 ve KURTARMA-5 römorkörleri yönlendirildi. Dalgıçlar ve kurtarma ekibi tarafından yapılan hasar-tespit sonrasında planlanan kurtarma operasyonuna başlandı. Yetkililer bölgede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.