İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı metro ve füniküler seferlerine düzenleme yapıldı

01.05.2026 00:47
METRO İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı metro, tramvay ve füniküler seferlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır: M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Ardahan’da kayıp kadın ahırda ölü bulundu damadı gözaltında Ardahan'da kayıp kadın ahırda ölü bulundu; damadı gözaltında
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
Trump resti çekti: İran’a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir Trump resti çekti: İran'a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı

06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
06:46
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
06:14
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı İşte ilçe ilçe alınan kararlar
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar
02:00
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
23:24
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
22:14
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
