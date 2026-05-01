İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı metro ve füniküler seferlerine düzenleme yapıldı

METRO İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı metro, tramvay ve füniküler seferlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır: M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.