İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul\'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ve 10 Ağustos tarihleri hariç olmak üzere, bugünden itibaren 16 Ağustos'a kadar saat 12.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak yollar şu şekilde belirlendi:

  • Sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı
  • Vefa Karakurdu Üst Geçidi
  • Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol

METRO SEFERLERİNDE İYİLEŞTİRME

Metro İstanbul, festival süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sefer saatlerine ilişkin iyileştirmeler yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda M4 ve M5 hatlarındaki trenlerin, Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edeceği açıklandı.

Ayrıca 3 ve 10 Ağustos günleri hariç, 1-16 Ağustos tarihleri arasında sefer saatleri 00.30'a kadar uzatılan hatlar şunlar oldu:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5 Üsküdar-Sultanbeyli
  • M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Melih Gökçek’in bağışını Yeni Parti iade etti Yaptıkları açıklama bomba Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri

16:00
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
15:20
Daha 14 yaşındaydı “Kendini vurdu“ dediler, gerçek çok başka çıktı
Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı
14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı Savunması pes dedirtti
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 16:12:57. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.