İstanbul\'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ve 10 Ağustos tarihleri hariç olmak üzere, bugünden itibaren 16 Ağustos'a kadar saat 12.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak yollar şu şekilde belirlendi:

Sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı

Vefa Karakurdu Üst Geçidi

Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol

METRO SEFERLERİNDE İYİLEŞTİRME

Metro İstanbul, festival süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sefer saatlerine ilişkin iyileştirmeler yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda M4 ve M5 hatlarındaki trenlerin, Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edeceği açıklandı.

Ayrıca 3 ve 10 Ağustos günleri hariç, 1-16 Ağustos tarihleri arasında sefer saatleri 00.30'a kadar uzatılan hatlar şunlar oldu: