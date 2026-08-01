İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.
İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ve 10 Ağustos tarihleri hariç olmak üzere, bugünden itibaren 16 Ağustos'a kadar saat 12.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak yollar şu şekilde belirlendi:
- Sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı
- Vefa Karakurdu Üst Geçidi
- Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol
METRO SEFERLERİNDE İYİLEŞTİRME
Metro İstanbul, festival süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sefer saatlerine ilişkin iyileştirmeler yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda M4 ve M5 hatlarındaki trenlerin, Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edeceği açıklandı.
Ayrıca 3 ve 10 Ağustos günleri hariç, 1-16 Ağustos tarihleri arasında sefer saatleri 00.30'a kadar uzatılan hatlar şunlar oldu:
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
- M5 Üsküdar-Sultanbeyli
- M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
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