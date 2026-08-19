İstanbul'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

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Fas tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Z.E., İstanbul Avcılar'da yakalandı. Kapsül yutma yöntemiyle uyuşturucu sevk ettiği belirlenen şüpheli, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul'da, Fas makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan kadın şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin (36) Avcılar'da bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmada Z.E'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.

Z.E, yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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