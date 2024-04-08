İstanbullular Ramazan\'ın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu

İstanbullular, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.
Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.
Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti. İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E., Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda kendini asarak intihar etti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Feslek Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki trafoya çarparak durdu. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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