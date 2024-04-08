İstanbullular Ramazan'ın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu - Son Dakika
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İstanbullular Ramazan'ın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu

İstanbullular Ramazan\'ın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu

İstanbullular, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti. Teravih namazı için saf tutan vatandaşlar, duaların ardından Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Kadınlar ve çocuklar da teravih namazına ilgi gösterdi.

08.04.2024 22:19  Güncelleme: 22:19
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İstanbullular, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.

Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbullular Ramazan'ın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu - Son Dakika

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