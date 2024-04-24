İstanbulluların Ev İçi Gündemi Araştırıldı

Güncel

(İSTANBUL) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbulluların ev içi gündeminin yanı sıra duygu durum seviyesi, ekonomik tercihleri, iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul'un nabzını tuttu. Bin İstanbullu ile telefonla görüşülerek yapılan ankette İstanbulluların ev içi gündeminin 31 Mart yerel seçimleri ve ekonomik sorunlar olduğu belirlendi. İstanbulluların yüzde 70,1 ise bayramı İstanbul'da geçirdiğini, kredi kartı kullananların yüzde 33,9'u ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

İPA, İstanbulluların ev içi günedimini araştırdı. Yapılan araştırmada İstanbullular Mart ayında ki gündemi 31 Mart yerel seçimleri ve ekonomik kriz oldu. Bin kişi ile telefonla yapılan görüşmede katılımcıların yüzde 42,7'si 31 Mart yerel seçimleri, yüzde 32,5'i ekonomik sorunları, yüzde 2'si ise ailevi sorunların konuşulduğunu belirtti.

"EKONOMİK SEBEPLERDEN DOLAYI İSTANBULLULAR BAYRAMI İSTANBUL'DA GEÇİRDİLER"

Gerçekleşen ankette, katılımcıların yüzde 70,1'i bayramı genellikle İstanbul'da geçirdiğini belirtti. Bayramı genellikle İstanbul dışında geçiren katılımcıların yüzde 20,1'i bu bayramda ekonomik sebeplerden dolayı İstanbul'da olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DE GÜNDEMİ YEREL SEÇİMLER"

Mart ayının Türkiye gündemi 31 Mart yerel seçimleri ve ekonomik sorunlar oldu. Katılımcıların yüzde 67'si 31 Mart yerel seçimlerinin konuşulduğundan söz etti. İkinci sırada, yüzde 22,7 ile ekonomik sorunlar, üçüncü sırada ise yüzde 4,1 ile İsrail'in Gazze'yi İşgali yer aldı.

"YÜZDE 33,9 KREDİ KARTI ASGARİ TUTARINI ÖDEYEBİLİYOR"

Kredi kartı kullananların yüzde 48'i, aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 33,9'u ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Yüzde 5,4'ü asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 4,1'i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 8,6'sı ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Mart ayında katılımcıların yüzde 47,4'ü kıt kanaat geçinebilldiğini belirtti. Mart ayında katılımcıların yüzde 17,9'u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 13,7'si aslında pek geçinemediğini, yüzde 47,4'ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 21'i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

"İNDİRİME GİREN GIDALAR TERCİH EDİLİYOR"

Katılımcıların yüzde 60,9'u satın aldığı gıda miktarının azaldığını belirtirken yüzde 58,7'si indirime giren gıdaları tercih etme sıklığının arttığını belirtti.

"YÜZDE 97,8 EKONOMİK SEBEPLERLE GIDA ÇEŞİDİNİN AZALTTIĞINI BELİRTTİ"

Katılımcıların yüzde 59,1'i geçen seneye göre satın aldığı gıda çeşidinin azaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 85,3'ü kırmızı et, yüzde 43,3'ü beyaz et, yüzde 33,7'si süt ve süt ürünü çeşitlerinde satın aldığı gıda çeşidinin azaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 36,8'i gıda alışverişlerinde ilk dikkat ettiği özelliğin ürün fiyatı olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 97,8'i ekonomik sebeplerle gıda çeşidini azalttığını belirtti.

"İSTANBULLULARIN STRES SEVİYESİ 6,3 MUTLULUK SEVİYESİ 5,9"

Yapılan ankette İstanbulluların stres seviyesi 6,3 mutluluk seviyesi 5,9 olarak ölçüldü. Katılımcılara Mart ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6,3 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 5,9 olarak ölçüldü. Mart ayındaki yaşam memnuniyeti 4,8 ve mutluluk seviyesi 5,9 olarak ölçüldü.

"YÜZDE 29'U YÜKSEK SESLİ TARTIŞMAYA GİRDİ"

Katılımcıların yüzde 29'u yüksek sesli tartışmaya girdiğini belirtti. Tartışmaların yüzde 40,1'i aile arasında, yüzde 30,6'sı iş ortamında gerçekleşti.

"İSTANBUL'UN İLK ÜÇ SORUNU: ULAŞIM, İSTANBUL DEPREMİ, EKONOMİ"

Katılımcılara göre İstanbulluların ilk üç sorunu ulaşım, olası İstanbul depremi ve ekonomik sorunlar oldu. Katılımcılara göre İstanbul'un ilk üç sorunu yüzde 57,9 ile ulaşım, yüzde 49,4 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 47,3 ile sığınmacı ve mülteciler olarak belirlendi.