İpa: Okul Saldırılarılarında Endişe Oranı Yüzde 88,8 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İpa: Okul Saldırılarılarında Endişe Oranı Yüzde 88,8

15.05.2026 12:48  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İPA'nın araştırmasına göre, vatandaşların büyük çoğunluğu okul saldırılarından endişe duyuyor. Saldırıların nedenleri arasında sosyal medya ve aile içi iletişim eksikliği öne çıkıyor.

(İSTANBUL)- İPA, Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından vatandaşların güvenlik endişeleri ve beklentilerine mercek tuttu. Yapılan gündem araştırmasında katılımcıların yüzde 88,8'i okullarda yaşanan olaylar nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade etti. Katılımcıların yarısından fazlası bu tür saldırıları, sosyal medya ve dijital içeriklerin tetiklediğini belirtirken şiddet olaylarının aile içi iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşünenlerin oranı da yüksek çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık veri bülteni İstanbul Barometresi kapsamında hazırlanan "Gündem Araştırmaları"nın nisan ayı raporu açıklandı. Nisan ayının en önemli gündemi, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları oldu. Araştırmada, okul saldırılarına ayrı bir başlık açılarak İstanbulluların güvenlik algısı ve toplumsal beklentileri ölçüldü.

"ENDİŞE ORANI YÜKSEK ÇIKTI"

Katılımcıların yüzde 88,8'i okullarda yaşanan olaylar nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade etti. Yüzde 6,5'i olayların kısmen endişlendirdiğini, yüzde 4,7'si ise endişelendirmediğini belirtti. Cinsiyete göre incelendiğinde kadınların erkeklere oranla daha endişeli olduğu görüldü. Kadınların yüzde 96,3'ü, erkeklerin ise yüzde 81,2'si çok endişeli olduğunu söyledi.

"SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL İÇERİKLERİN ETKİSİ SORULDU"

Katılımcıların yüzde 57,6'sı dijital içeriklerin ve sosyal medyanın bu tür saldırıları tetiklemede etkili olduğunu belirtti. Yüzde 31,4'ü ise sosyal medya ve dijital içerikler etkili olsa da saldırıların esas sorumlusu olmadığını kaydetti.

"AİLE İÇİ İLETİŞİM EKSİKLİĞİ"

Araştırmada okullarda yaşanan şiddet olaylarının aile içi iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ifade edenlerin oranı yüzde 63,2 çıktı. Katılımcıların yüzde 39,3'ü saldırıların eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve politika eksikliğinden kaynaklandığını, yüzde 36,1'i sosyal medya ve zararlı dijital içeriklerin etkili olduğunu, yüzde 20,6'sı okullarda güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını, yüzde 14,1'i sosyoekonomik eşitsizliklerden, yüzde 11,5'i akran zorbalığından, yüzde 7,4'ü çocuklara yönelik psikolojik destek ve önleyici programların eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpa: Okul Saldırılarılarında Endişe Oranı Yüzde 88,8 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:46:33. #7.12#
SON DAKİKA: İpa: Okul Saldırılarılarında Endişe Oranı Yüzde 88,8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.