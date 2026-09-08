İstanbul\'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti

İstanbul Maslak’ta önünde Cumhurbaşkanlığı forsu ile “resmi araç” ibareli kart bulunan çakarlı bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza adli makamlara taşındı. Kazaya karışan mağdur sürücü, aracı asıl kullanan şahsın olay yerinden uzaklaştırıldığını, alkol kontrolü yapılmadığını, tehdit edildiğini ve polis merkezinde darp edildiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta 5 Eylül gece saat 00.15 sıralarında iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Savcılık ifadesinde yer alan iddialara göre, seyir halindeki bir otomobile çakarlı ve forslu bir araç hızla gelerek çarptı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şikayetçinin iddiasına göre, kazaya sebebiyet veren çakarlı araç içerisinde toplam üç kişi bulunuyordu. Kazanın hemen ardından direksiyondaki şahıs araçtan indi ancak kısa süre sonra olay yerine gelen sivil giyimli kişilerce bölgeden uzaklaştırıldı.

ARAÇTAKİ FORS VE KART DİKKAT ÇEKTİ

Olay yerinde çekilen görsellerde, kazaya karışan çakarlı aracın ön cam bölümünde Cumhurbaşkanlığı forsu ve “resmi araç” yazılı bir kartın bulunduğu tespit edildi. Ancak söz konusu aracın resmi olarak Cumhurbaşkanlığına tahsisli olup olmadığı veya kartın yetkisiz kullanımıyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.