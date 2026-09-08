İstanbul'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti

İstanbul\'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti
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İstanbul Maslak’ta Cumhurbaşkanlığı forsu ve “resmi araç” kartı taşıyan çakarlı bir otomobilin karıştığı kaza savcılığa taşındı.

İstanbul Maslak’ta önünde Cumhurbaşkanlığı forsu ile “resmi araç” ibareli kart bulunan çakarlı bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza adli makamlara taşındı. Kazaya karışan mağdur sürücü, aracı asıl kullanan şahsın olay yerinden uzaklaştırıldığını, alkol kontrolü yapılmadığını, tehdit edildiğini ve polis merkezinde darp edildiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta 5 Eylül gece saat 00.15 sıralarında iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Savcılık ifadesinde yer alan iddialara göre, seyir halindeki bir otomobile çakarlı ve forslu bir araç hızla gelerek çarptı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI 

Şikayetçinin iddiasına göre, kazaya sebebiyet veren çakarlı araç içerisinde toplam üç kişi bulunuyordu. Kazanın hemen ardından direksiyondaki şahıs araçtan indi ancak kısa süre sonra olay yerine gelen sivil giyimli kişilerce bölgeden uzaklaştırıldı. 

ARAÇTAKİ FORS VE KART DİKKAT ÇEKTİ 

Olay yerinde çekilen görsellerde, kazaya karışan çakarlı aracın ön cam bölümünde Cumhurbaşkanlığı forsu ve “resmi araç” yazılı bir kartın bulunduğu tespit edildi. Ancak söz konusu aracın resmi olarak Cumhurbaşkanlığına tahsisli olup olmadığı veya kartın yetkisiz kullanımıyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul, Güncel, Maslak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Çoğu kamu araçları şahsi amaç ve menfaat için kullanılıyor, bu bilinen gerçek, üstelik kullanımdan doğan masraf ise varandaşın sırtına yükleniyor 1 0 Yanıtla
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