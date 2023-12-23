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İSTE, Antalya Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırları restorasyonu çalışması yapıyor - Son Dakika
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İSTE, Antalya Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırları restorasyonu çalışması yapıyor

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan ve yüksek lisans öğrencisi Özgür Dara, yüksek lisans tezi kapsamında Antalya Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırlarının restorasyonu için çalışma yapıyor. Proje kapsamında bitkilerin ekimi, bakımı ve olgunlaşma süreçleri takip ediliyor.

İSTE, Antalya Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı\'nda deniz çayırları restorasyonu çalışması yapıyor
23.12.2023 - 11:31,  Güncelleme: 11:51
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İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan ve yüksek lisans öğrencisi Özgür Dara, yüksek lisans tezi kapsamında oksijen kaynağı olan deniz çayırlarının restorasyonu amacıyla Antalya Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda çalışma yaptı. Prof. Dr. Turan, "Kökleriyle aldığımız deniz çayırlarının dikimini Antalya Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'na yaptık, takip ediyoruz" dedi.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Akdeniz'e özgü oksijen kaynağı olan deniz çayırları üzerine yüksek lisans öğrencisi Özgür Dara ile birlikte proje başlattı. Yüksek lisans tezi kapsamında Antalya'ya bağlı 3 köyden oluşan ve 1990 yılında koruma alanı ilan edilen Antalya Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda yürütülen çevreci faaliyetlerde 'Deniz çayırlarının restorasyonu' projesi kapsamında bitkilerin ekimi, bakımı ve olgunlaşma süreçlerinin takibi gibi faaliyetler yürütülüyor. Birçok üniversite, denizcilik firması ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği projelerle, Bern Sözleşmesi kapsamında tüm Akdeniz genelinde korumaya alınan deniz çayırlarının çoğaltılması ve gerek deniz ekosisteminin kendi döngüsüne dönmesi, gerekse de dünyanın hava kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

DİKİMİ YAPILIYOR

Prof. Dr. Turan, özellikle yaşam alanları olan bölgelerde deniz çayırı neslinin yok olduğunun tespiti üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Yok olma sebeplerini de araştırdığımız bu deniz çayırları ekosistem için çok önemli bitkiler. Yaşam mücadelesine devam ettikleri yerlerden kökleriyle aldığımız bu deniz çayırlarını daha önce yaşamış ama yok olmuş bölge olan Antalya Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'na özel bir teknikle dikimini yaptık, takip ediyoruz" dedi.

Deniz çayırlarının denizdeki oksijen dengesinin devamlılığını sağlamasının yanı sıra balık stoklarının korunması ve üremesinde de ciddi görevleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Turan, "Tekne demirleme, çevre kirliliği ve kıyı yapısının değiştirilmesi gibi insan etkinlikleri nedeniyle gün geçtikçe azalan, denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırları projesine Doğa ve Bilim Derneği tarafından maddi olarak desteklenmektedir. Deniz çayırları, Akdeniz ve Ege'de yaygın olarak bulunmaktadır. Mersin'in doğusuna doğru yayılım göstermemektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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