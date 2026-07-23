İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi - Son Dakika
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İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi

23.07.2026 17:35
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Sosyal medya platformlarında dini değerlere yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş, gözaltına alınmıştı. Soydaş, savcılıktaki ifadesinde "Abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma yürütülen Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soydaş savcılıktaki ifadesinde, tepki çeken görsellerin yapay zeka ile üretildiğini iddia ederek kendini savundu.

SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın savcılık sorgusunun tamamlandığını ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.

"AYAK DÖRT PARMAKLI"

Savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve paylaşımların yapay zeka ürünü olduğunu öne süren Soydaş, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır."

"BİRA DEĞİLDİ, KÖPÜĞÜNDEN DOLAYI YANLIŞ ANLAŞILDI"

Tepki çeken bir diğer paylaşımına ilişkin de açıklama yapan Soydaş, "Bana sormuş olduğunuz paylaşımdaki söz konusu elimde içecek olan fotoğraftaki içeceğin bira olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Sanırım sadece köpüğünden dolayı bira olarak algılanmıştır. Ben bu paylaşımın o şekilde algılandığını görünce bu paylaşımın benim inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve paylaşımı kaldırdım" diyerek kendisini savundu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Soydaş hakkındaki kararın açıklanması bekleniyor.

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Son Dakika Güncel İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    İyi olmuş bunun gibi çok darisi onlarinda başina 6 0 Yanıtla
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