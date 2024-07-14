İSTİB Başkanı Kopuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
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İSTİB Başkanı Kopuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kopuz, Türk milletinin 15 Temmuz'da hain odaklara karşı büyük bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirtti. Kopuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün unutulmaması ve hainlere karşı uyanık olunması için önemli olduğunu vurguladı.

14.07.2024 11:04
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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kopuz, mesajında, Türk milletinin 8 sene önce 15 Temmuz'da, Türkiye'ye musallat olan şer odaklarının hain uzantılarına karşı, büyük bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirtti.

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaktığı meşaleyle harekete geçen necip milletimizin cesaret ve feraseti, FETÖ'cü ihanet şebekesine temmuzların en sıcağını yaşatmış, müstemleke yapmak istedikleri bu toprakları onlara dar etmiştir. Türkiye demokrasisi, 15 Temmuz'da gösterilen reaksiyonla kritik bir eşiği aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Hainlere karşı kazanılan bu mücadelenin nişanesi olarak kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı zamanda tüm bu yaşananların unutulmaması, geçmişten ders alıp hainlere karşı uyanık olunması için önemli olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü tebrik ediyorum. Nasıl ki bu vatanın düşmanları kimi zaman gizli, kimi zaman aşikar ve türlü türlü yöntemlerle bu vatanı kuşatmaktan hiçbir zaman vazgeçmiyorlarsa, bizler de ülkemizin istikbali için çalışmaktan, demokrasimizi ve vatanımızın bekasını gerektiğinde canımız pahasına savunmaktan asla geri durmayacağız. Küresel kötülük şebekesinin ülkemizi teslim almak için koçbaşı olarak kullandığı her türlü yönteme karşı teyakkuzda olacağız. Bu düşüncelerle, 15 Temmuz 2016'da alçak darbe girişiminde şehit olan aziz milletimizin asil evlatlarına bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyor, şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarını şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTİB Başkanı Kopuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

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