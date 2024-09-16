İstifa Eden Meclis Üyesi MHP'ye Katıldı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde meclis üyesi Haci Çalışkan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek MHP'ye katıldı.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in makamında tören düzenlenen törende, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Çalışkan'a partisinin rozetini taktı.

Törene TBMM İdari Amiri olan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Sofuoğlu ile diğer partililer katıldı.