İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
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İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu Sertifikalarını Aldı

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15.06.2025 09:43  Güncelleme: 10:08
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İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu Sertifikalarını Aldı
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Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ve İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu'nu tamamlayan 38 kursiyer sertifikalarını aldı. Kurs, 18-35 yaş arasındaki gençleri meslek sahibi yapmayı amaçlıyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Evka-3 Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen törenle aldı.

"Hamurdan Umuda" sloganıyla, 18-35 yaş arası gençleri meslek sahibi yapmayı amaçlayan İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını aldı.

Kursa 34'ü kadın, 4'ü erkek, toplam 38 kursiyer katıldı. Hafta içi sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde yürütülen yaklaşık 300 saatlik eğitim sürecinin sonunda, katılımcılar kalfalık belgesi almaya hak kazandı.

Eşki: "Bu alanda birlikte büyümek büyük mutluluk"

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kursiyerlerin iş hayatına adım atmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Ellerinize, emeklerinize sağlık. Kıymetli bir eğitimin ardından iş hayatına katılacak arkadaşlarımızla bu evde bir arada olmak benim için büyük bir keyif. Belediye başkanlığım süresince en zevk aldığım işlerden biri gece fırın denetimleriydi. Temel amacım, gıdanın üretildiği yerin temizliğini kontrol etmekti. Umarım sizler de iş hayatınızda buna dikkat edersiniz. Şimdiden iş sözleşmesi yapanlar olduğunu duymak mutluluk verici. Yaptığınız tatlılarla insanların hayatına renk katacak, çalıştığınız yerleri temiz tutacaksınız. Bu işe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Damla damla büyüyen bu alanda sizlerin de emeği olması, bizim bu projenin içinde olmamız bize büyük mutluluk veriyor."

Esen: "Ömrümüz yettiğince yanınızdayız"

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ise kursun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

"Yaklaşık 4 ay önce çıktığımız bu yolda çok güzel ve başarılı bir eğitim gerçekleştirdik. Bugün de bu emeğin meyvelerini topluyoruz. 42 kişiyle başladığımız kursumuzda 38 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Daha önce mezun ettiğimiz arkadaşlarımız güzel yerlerde çalışıyor, hatta kendi iş yerlerini açtılar. Biz de onları takip ediyoruz. Ömrümüz yettiğince, en zor anlarınızda yanınızda olacağız. Hepinize başarılı bir iş hayatı diliyorum" şeklinde konuştu.

Özüner: "Önünüz açık, gururluyuz"

İzmir Soroptimist Kulübü Başkanı Beril İşçioğlu Özüner de "Hepimiz çok gururluyuz. Başlarken umutluyduk, bugün bu umudun ne kadar yerinde olduğunu gördük. Birçoğunuzun işe başlıyor olması, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Eğitim sürecini izlerken büyük mutluluk duyduk. Öğrendiklerinizi başarıyla uyguladınız. Bu özel projenin daha da büyüyerek çok daha güzel yerlere ulaşacağına inanıyoruz. Hepinizin yolu açık olsun, iyi ki bizimlesiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu Sertifikalarını Aldı - Son Dakika

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