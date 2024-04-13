İstiklal Caddesi\'nde Bayram Yoğunluğu

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- MEHMET ÇALPAR

Bayramda tatile gidemeyenler, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden İstiklal'e çıktı. Fiyatlardan şikayetçi olan vatandaşlar, 4 kişilik bir ailenin tatile gitmesinin bu şartlarda mümkün olmadığını söyledi.

Çocuğuyla İstiklal Caddesi'nde gezen Öznur Deniz, "Her şey çok pahalı. Bir yemek yiyelim diyoruz, 4 kişilik bir aile bin liradan aşağı tutmuyor. Taile gitsek 15 bin 20 bin o da bir iki gün. O yüzden İstanbul'daydık daha bugün çocuklarla dışarı çıktık" dedi.

Tekirdağ'dan gelen Murat Kazak ise, "Fiyatlara bakmayı denemedik bile ekonomik şartlardan dolayı. En azından İstanbul'a geldik" dedi.

Otelcilik yapan Erkan Ataş ise bayramın iyi geçmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bayramımız geçmedi, her yer çok kalabalıktı. Eminönü'ne gitmek istedik gidemedik, karşıya gitmek istedik gidemedik. Türk hariç herkes vardı. İranlılar vardı, onlardan fırsat bulup gezemedik. Burada çalışıyorum, otelciyim. Full İranlılar geliyor, İstanbul Kart'ı bizden iyi biliyorlar, bütün İstanbul'u geziyorlar. Haftada bir İstanbul- İran yapıyorlar. Şuradaki mağazalardan hangisine girip alışveriş yapabiliyoruz, hangi restoranta gidip yemek yiyebiliyoruz hiçbirinde. Şimdi paşa paşa evimize gidiyoruz, tavuk mu alsak, patlıcan mı onun derdindeyiz. 15 ay askerlik yaptım, kaçakçıları yakalıyorduk, o kaçakçıların hepsini burada görüyorum, buraya tatile geliyorlar."

Esnaf ise, "Esnafın tatili olmaz, bayramlar bizim kazanç kaynağımız" dedi.