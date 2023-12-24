İstiklal Caddesi\'nde doğal gaz kaçağı paniği

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğal gaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu. İGDAŞ ekipleri gaz kaçağının nedenini araştırırken polis ise caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğal gaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.

İSTİKLAL CADDESİ'NİN BİR BÖLÃœMÃœ TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.