İstiklal Marşı'nın 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstiklal Marşı'nın 102. Yılı Kutlandı

İstiklal Marşı\'nın 102. Yılı Kutlandı
12.03.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, İstiklal Marşı'nın kabulü için düzenlenen programda öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Taceddin Dergahı'ndaki programa katılan Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte öğrencilerin oluşturduğu kortejle yürüdü.

Öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan oratoryonun sunulduğu ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.

Programın ardından konuşan Tekin, çocukların heyecan ve coşkuyla katıldıkları bir program yapmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, istiklalimize, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bu değerlere sahip çıkan çocuklar yetiştirdikleri için ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Sizi böylesine güzel emanet olarak teslim aldıktan sonra ülkesine, milletine, bağımsızlığına, devletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan çocuklar olarak yetiştirdikleri için öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça bu devlet, bağımsızlığımız, bayrağımız, ezanımız ilelebet varlığını sürdürecektir."

Bakan Tekin, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'ni de gezdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:09:07. #7.12#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.