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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı anıldı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı anıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstiklal Marşı'nın yazarı veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150'inci yılı nedeniyle bir anma programı düzenledi. Programa şairin torunu Selma Argon ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de katıldı. Argon, dedesinin veteriner hekim kimliğinin şiirlerine yansıdığını ve meslek seçimiyle verdiği mesajı önemsediğini belirtti. Bakan Yardımcısı Gizligider ise Mehmet Akif Ersoy'un Türklüğün, Türk Milletinin ve tüm İslam ümmetinin büyük şairi olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı\'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy\'un doğumunun 150. yılı anıldı
28.12.2023 - 19:17,
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İSTİKLAL Marşı'nın yazarı veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 150'inci yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, isminin verildiği salonda düzenlenen törenle anıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstiklal Marşı'nın yazarı veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150'inci yılı nedeniyle bir anma programı düzenledi. Mehmet Akif Ersoy'un isminin verildiği salonda düzenlenen programa şairin torunu Selma Argon'un yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de katıldı. Argon, veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy'un meslek arkadaşlarına hitap etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Böylesine bir kültür insanı olarak anılan dedem Mehmet Akif'in veteriner hekim kimliğinin şiirlerine ne kadar çok yansıdığını Safahat'ı okuyan herkes gibi biz de görüyoruz. Dedem Mehmet Akif'in meslek seçimi ile de verdiği mesajı bu nedenle de çok önemsiyorum. Milli Mücadele için İstanbul'dan Ankara'ya o çileli yolculuğunda bu kimliğin ona neler kazandırdığını dayım Mehmet Akif hatıralarında anlatmıştır. Dayımın da ismi Mehmet Emin Ersoy'du. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasına yeniden 'amin' diyerek, bu güzel programda emeği geçen başta Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider'e kalbimden teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de programa katılamayan Bakan İbrahim Yumaklı'nın selamını ileterek, "Mehmet Akif Ersoy sadece Türklüğün ve Türk Milletinin değil, tüm İslam ümmetinin ümmeti Muhammed'in o büyük şairi galiba. Ölmez bir eserle, ölmez mesajlarla geleceğe yazdıklarını asla uçmayacak, asla tükenmeyecek bir mürekkeple yazmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı anıldı - Son Dakika
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