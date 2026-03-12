İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anıldı

Havza ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için program düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlanarak milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından video gösterimi yapıldı. Okulun özel eğitim sınıfının etkinliği, öğrenciler tarafından ve oratoryo ve tiyatro gösterisi ile müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Garnizon Komutanı Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ile diğer protokol üyeleri katıldı.