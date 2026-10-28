İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, 65 kilometrelik parkurla Seydiler'de sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, 65 kilometrelik parkurla Seydiler'de sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in 103. yılı etkinliklerinde üçüncüsü düzenlenen 2 günlük İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, 95 kilometrelik güzergahın 65 kilometrelik kısmında yapılıp Seydiler'de sona erdi. İnebolu'dan başlayan katılımcılar, tarihi anı yaşamak istediklerini belirtti.

Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi İstiklal Yolu güzergahında yapılan 2 günlük atlı yürüyüş sona erdi.

Binicilik ve Kültür Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahın 65 kilometrelik kısmında yapıldı.

İnebolu Türk Ocağı önünden dün başlayan yürüyüşe katılanlar, dün akşam Küre Ecevit Hanı'nda mola verdi.

Sabah erken saatlerde yeniden başlayan yürüyüş, Seydiler ilçesinde tamamlandı.

Yürüyüşe katılanlardan Betül Aşar, Edremit'ten geldiğini belirterek, "İstiklal Yolu bizim için bağımsızlığın simgesidir. Şerife Bacı'dır, Halime Çavuş'tur. Türk milleti olarak özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza aşık bir toplumuz. At üzerinde zorluklarla bu yolu geçmek için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

İlhan Savaş, atları çok sevdiğini dile getirerek, "Rahvan yürüyüşü yapan atımla yürüyüşe katıldım. O tarihi anı yaşamak için buradayız." dedi.

Yılmaz Karabakal da yürüyüşe Kastamonu'dan katıldığını belirterek, daha çok kişinin bu tür organizasyonlara katılmasını istediğini söyledi.

Kaynak: AA
Kültür SanatGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere refah payı verilirse ne olacak İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:02:52. #7.12#
SON DAKİKA: İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, 65 kilometrelik parkurla Seydiler'de sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android