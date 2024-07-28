İstiklal Yolu'ndaki Motosiklet Sürüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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İstiklal Yolu'ndaki Motosiklet Sürüşü Devam Ediyor

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Kastamonu'da bir araya gelen motosiklet sürücüleri, milli mücadele ruhunu yaşatmak amacıyla 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenledikleri sürüşe ikinci gününde devam ediyor. Sürüş, İnebolu Limanı'ndan başlayarak Ankara'ya kadar devam edecek ve Anıtkabir'de sonlanacak. Sürüş, Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü olarak biliniyor.

28.07.2024 09:56
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340 kilometrelik İstiklal Yolu'ndaki motosiklet sürüşü ikinci gününde devam ediyor

Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşatmak için Kastamonu'dan Ankara'ya motosikletleri ile gidiyorlar

KASTAMONU - Kastamonu'da bir araya gelen yaklaşık 120 motosiklet sürücüsünün milli mücadele ruhunu yaşatmak amacı ile 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlediği sürüş, ikinci gününde devam ediyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve mühimmatın Anadolu'ya sevk edildiği 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda, 37 Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği'nin öncülüğünde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları tarafından saygı sürüşü düzenleniyor. Dün İnebolu Limanı'nda başlayan sürüşe katılan yaklaşık 120 motosikletli, dün akşam Kastamonu il merkezine vardı. Motosiklet sürücüleri sabah saatlerinde sürüşün ikinci etabı için yola çıktı. Çankırı'ya kadar motosikletle gidecek olan sürücüler, verecekleri molanın ardından Ankara'ya ulaşmak için tekrar yola çıkacak. Motosiklet tutkunları, sürüşü temsili mühimmatlarla varacakları Anıtkabir'de sonlandıracak.

"Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü"

Sürüş ile ilgili bilgi veren 37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, "Bu sene sürüşümüzün 6'ıncısını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek İstiklal madalyalı ilçesinden, temsili cephaneler ve sancağımızı alıp Küre Dağları'nı geçerek Kastamonu'ya ulaştık. Sürüşümüzün ikinci gününde Ilgaz Dağları'nı geçeceğimiz sürüşümüzün ikinci etabındayız. 340 kilometre İstiklal sürüşü, Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü. Şu anda 120 civarında motosikletli var. Yoğun sağanak yağış altında Kastamonu'ya geldik. Bütün sürücülere bu zorlu şartlarda sürüşe katıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İstiklal Yolu'ndaki Motosiklet Sürüşü Devam Ediyor - Son Dakika

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