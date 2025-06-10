İstiklal Yolu Yürüyüşü Devam Ediyor

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam ediyor.

İnebolu Türk Ocakları önünden dün başlayan yürüyüşün ilk günü Çuha Doruğu mevkisinde sona erdi. Burada kamp yapan yürüyüşçüler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde yeniden yola koyulan yürüyüşçüler, Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'na ulaştı. Yürüyüşün 45 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, bu gece burada kamp yapacak.

Sabah tekrar yola çıkacak katılımcılar, yarın akşam da Seydiler ilçesindeki Halkacılar Yaylası'nda kamp yapacak.

Küre Belediye Başkanı Salih Turan, AA muhabirine, İstiklal Yolu'nun öneminden bahsederek, "Burada İstiklal Yolu'nu yürümeden ziyade bu yolun manasının bilinmesini istiyoruz. Bu yol İnebolu'dan başlayıp Ankara'ya kadar ulaşan İstiklal Yolu. Dedelerimiz, ninelerimiz bu yolda cephane taşımışlar. Bu çok önemli bir yol." dedi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise yürüyüşün 2001 yılından beri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir havada yürüyüşümüz çok güzel şekilde sürüyor. 100 yıl önce ninelerimiz dedelerimiz kağnılarla buradan cephaneyi Anadolu'ya ulaştırdılar. Bizler de bu yolun ruhuna uygun şekilde o manevi ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Geçmişini bilmeyen milletler geleceğini şekillendiremezler. Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcılar burada yürüyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor."

Yürüyüş, 12 Haziran Perşembe günü Kastamonu'da sona erecek.