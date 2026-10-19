İstinaf mahkemesi 16 yaşındaki çocuğun davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstinaf mahkemesi 16 yaşındaki çocuğun davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında tutuklu sanık Hüseyin Arda Ş.'ye ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 2 sanığa delilleri yok etme suçundan 4'er ay hapis cezası verdi. Sanıkların hallerinin devamına hükmedildi.

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, duruşmalı istinaf incelemesinde tutuklu sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 2 sanığa ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4'er ay hapis cezası verdi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Hüseyin Arda Ş. (20) ile tutuksuz Mustafa Z. (28) ve Nazmi Ç. (21) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince Hüseyin Arda Ş'ye "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının kaldırılıp "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı, yerel mahkemenin Mustafa Z. ve Nazmi Ç. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verdiği 4'er aylık hapis cezasının ise usul ve yasaya uygun olduğu görüşünü sundu.

Sanıklardan Hüseyin Arda Ş. savunmasında, şu beyanda bulundu:

"Önceki ifademi tekrar ediyorum. Hiranur'u ben öldürmedim. Mahkemenizden beraatimi de talep etmiyorum. Olayda tabancanın tetiğine basmadım. Tabancayı bulundurduğum için suçluyum ve pişmanım. Ben sadece hak ettiğim cezayı almak istiyorum."

Sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç. de olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

Aygar'ın annesi Gülten Tan ise yaşadığı evlat acısının dinmediğini belirterek, "Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan Hüseyin Arda Ş'yi ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan Mustafa Z. ve Nazmi Ç'yi ise 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Olay ve iddianame

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da gece saatlerinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Mayıs 2026'da görülen karar duruşmasında sanıklardan Hüseyin Arda Ş, "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Heyet, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'yi tahliye etmiş, Hüseyin Arda Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatlarının itirazı üzerine yerel mahkemenin hükmünü inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
Ceza Dairesi3. SayfaMersinAdliyeGüncelAdanaCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok haber: Hala ağrısı var
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:20:46. #.0.2#
SON DAKİKA: İstinaf mahkemesi 16 yaşındaki çocuğun davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei