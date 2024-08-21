Istranca Dağları'ndaki Manda Besicileri Süt Talebine Yetişemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Istranca Dağları'ndaki Manda Besicileri Süt Talebine Yetişemiyor

Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde manda besicisi çift, süt talebine yetişemiyor. Devlet desteği ile sürüsünü büyüten çift, malaklar nedeniyle süt üretiminde düşüş yaşıyor. Organik sütlerine yoğun talep olduğunu belirten çift, bölgedeki manda sayısının azlığı nedeniyle talebi karşılayamadıklarını ifade etti.

21.08.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde manda besicisi çift, süt talebine yetişemiyor.

Vize ilçesinin Aksicim köyünde yaşayan Kamuran (56) ve Asim Yalçın (58) çifti, 1986 yılında bir manda satın alıp süt üretimine başladı.

Manda sayısını her geçen yıl artıran çift, devlet desteği ile sürüsünü büyüttü.

Malaklar (yavru) nedeniyle süt üretimi düşen çift, 80 mandadan günde ortalama 30 litre süt elde edebiliyor.

Besici çift Istanca Dağları'nın eteklerinde otlayan mandalardan elde ettiği süt talebine yetişemiyor.

"Bizim sütümüz organik olduğu için yoğun talep var"

Besici Kamuran Yalçın, AA muhabirine, devlet desteği ile sürüsünü arttırdığını söyledi.

Yaklaşık 38 yıldır manda besiciliği yaptığını anlatan Yalçın, mandanın diğer hayvanlara göre bakımının zor olduğunu ve bu nedenle de bölgedeki manda sayısının azaldığını belirtti.

Hayvan sayısını artırmak istediğini anlatan Yalçın, "Devlet çok güzel destekler veriyor. Önemli olan bunları iyi değerlendirebilmek. Ben devlet desteği ile önce sürümü sonra süt üretimimi artırdım." dedi.

Yalçın, manda sütüne talebin çok olduğunu belirtti.

Hayvanlarının doğada beslendiğini ve sütünün bu nedenle lezzetli olduğunu anlatan Yalçın, manda sütünün koyun, keçi, sığır ve inek sütünden daha değerli olduğunu savundu.

Bölgede manda sayısının azlığı nedeniyle süt talebinin arttığını ifade eden Yalçın, "Süt az olduğu için talebe yetişemiyoruz. Talep çok günde 100 kilogram bile üretebilsek satarız. Kırklareli, İstanbul, ve Tekirdağ'dan arayanlar çok oluyor. Bizim sütümüz organik olduğu için yoğun talep var. Kaymağı, peyniri, yoğurdu çok güzel oluyor." diye konuştu.

Hayvanlarını çok sevdiğini dile getiren Yalçın, "Bir ara satalım diye düşündük ama 'ben onlarsız yapamam' dedim. Satmaya karar versek herhalde bir tane bırakırım. Onlarsız yapamam ben. Çünkü çocukluğumda babamlar da vardı, biz alışığız. Allah'ıma binlerce şükür ben hayatımı hep besicilik yaparak sağladım." dedi.

Asim Yalçın ise manda sütünün kaliteli olduğunu belirtti.

Geçimini manda sütünden sağladığını ifade eden Yalçın, devlet desteği ile manda sayısını artırmayı istediğini kaydetti.

Bir mandanın günlük ortalama 6 kilogram süt verdiğini belirten Yalçın, sütün yağlı olmasının lezzeti artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Istranca Dağları'ndaki Manda Besicileri Süt Talebine Yetişemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: Istranca Dağları'ndaki Manda Besicileri Süt Talebine Yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement