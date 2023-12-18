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Istranca Ormanları'nda Kar Yağışı - Son Dakika
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Istranca Ormanları'nda Kar Yağışı

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yıldız Dağları'nın eteklerine kadar karla kaplı olan ormanlar dronla görüntülendi. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Istranca Ormanları\'nda Kar Yağışı
18.12.2023 - 09:05,
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Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede yağış beklenmiyor.

Kaynak: AA
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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Karadeniz, Son Dakika

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