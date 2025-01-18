İsveç Askerleri Letonya'ya Ulaştı

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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, NATO İleri Kara Kuvvetleri (FLF) bünyesinde görev yapacak İsveç askeri birliklerinin Letonya'ya ulaştığını duyurdu.

Jonson, söz konusu gelişmeye dair sosyal medya platformu X'ten açıklamalarda bulundu.

İsveç askerlerinin Letonya'da konuşlanmasının tarihi bir önem taşıdığını aktaran Jonson, "NATO'nun kolektif savunmasının bir parçası olarak Baltık bölgesinin güvenliğini güçlendiriyor ve daha güvenli bir gelecek için birlik oluyoruz." ifadesini kullandı.

Jonson, müttefiklerin güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmesinin Baltık Denizi bölgesinde istikrarın anahtarı olduğuna dikkati çekerek, İsveç silahlı kuvvetlerinin Letonya'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu ve savunma alanında daha fazla işbirliği beklentisi içinde olduğunu belirtti.

Bu arada, 7 Mart 2024'te NATO'ya katılan İsveç ilk kez başka bir üye ülkeye asker göndermiş oldu.