İsveç, M Çiçeği Virüsü Vakasını Doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsveç, M Çiçeği Virüsü Vakasını Doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İsveç'in, Afrika bölgesi dışındaki ilk M çiçeği virüsü (mpox) vakasını doğruladığını bildirdi. İsveç sağlık yetkilileri, enfekte kişinin Afrika'da mpox salgını yaşanan bir bölgeye seyahat ettiğini açıkladı. DSÖ'nün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve birkaç Afrika ülkesinde hızla yayılmasının ardından dün M çiçeği virüsünün 'uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu' açıkladığını hatırlattı.

15.08.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İsveç'in, Afrika bölgesi dışındaki ilk M çiçeği virüsü (mpox) vakasını doğruladığını bildirdi.

Kluge, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

İsveç'in Afrika bölgesi dışında ilk M çiçeği vakasını doğruladığını kaydeden Kluge, DSÖ'nün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve birkaç Afrika ülkesinde hızla yayılmasının ardından dün M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladığını hatırlattı.

Kluge, "İsveç sağlık yetkilileri, enfekte kişinin Afrika'da mpox salgını yaşanan bir bölgeye seyahat ettiğini açıkladı." ifadesini kullandı.

Enfekte olan kişinin belirtilerine göre tedavi gördüğünü bildiren Kluge, hastanın izolasyonu ve temaslı takibi dahil halk sağlığı önlemlerinin alındığını vurguladı.

Kluge, "İsveç sağlık otoriteleri, halkın geneline yönelik tehdidin düşük olmasına rağmen dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halk sağlığı acil durumu

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında dün DSÖ Acil Durum Komitesi'ni toplama kararı almıştı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." açıklamasında bulunmuştu.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini belirtmişti.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Hans Kluge, Afrika, Dünya, İsveç, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç, M Çiçeği Virüsü Vakasını Doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 21:49:53. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç, M Çiçeği Virüsü Vakasını Doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement