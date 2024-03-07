İsveç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi oldu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İsveç'in NATO ittifakına katılmasına ilişkin resmi giriş protokolünü basına gösteren Blinken, "Bu katılım belgesi ile birlikte İsveç'e, (NATO'nun kurucu anlaşması) Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." ifadesini kullandı.
İsveç'in katılımıyla NATO'nun artık daha da güçlü olacağını vurgulayan Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an, İttifak'ımız için tarihi bir an, NATO müttefiklerimizle transatlantik ilişkilerimiz için de tarihi bir an." şeklinde konuştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya resmi olarak katıldığını bildirdi.
"İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanan Stoltenberg, "İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor." değerlendirmesini yaptı.
Brüksel'deki NATO karargahında 11 Mart'ta resmi tören düzenlenecek ve İsveç bayrağı buraya çekilecek.
Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.
İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.
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