İsveç'te 8 partiden 7'si İsrail'e daha sert önlemler alınmasını destekliyor - Son Dakika
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İsveç'te 8 partiden 7'si İsrail'e daha sert önlemler alınmasını destekliyor

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İsveç'teki sivil toplum kuruluşlarının raporuna göre, parlamentodaki 8 siyasi partiden 7'si İsrail'e karşı daha sert önlemlerin alınmasını destekliyor. Partiler, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması ve AB yaptırımlarına destek verirken, 4 parti yerleşim ticareti yasağı ve UNRWA fonlarının yeniden başlatılmasını da istiyor.

İsveç'teki siyasi partilerin büyük çoğunluğunun Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı daha sert önlemlerin alınmasını desteklediği belirtildi.

İsveç'te faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu, ülkede 13 Eylül'de yapılacak seçim öncesi parlamentodaki 8 siyasi partiden 7'si ile yaptıkları görüşmelerin sonuç raporunu paylaştı.

Rapor sonuçlarına göre, siyasi partilerin tamamı Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri kararının uygulanması ve Avrupa Birliği'nin (AB) "hedef odaklı" yaptırımlarına destek verdi.

Siyasi partilerden 4'ünün, yasa dışı yerleşim yerleriyle ticarete yasak getirilmesi, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonların yeniden başlatılması yönünde görüş bildirdiği raporda, parlamentodaki siyasi partilerin büyük çoğunluğunun İsrail'e karşı daha sert önlemlerin alınmasını desteklediği sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) görevlisi Christina Abdulahad, anketin İsveç'in İsrail'e karşı tutumuna yönelik önemli sonuçlar elde ettiğini ifade ederek, "İsveç'teki yeni hükümet de ne olursa olsun uluslararası hukuk ile uyumlu hareket etmelidir." dedi.

Bu arada, parlamentoda ikinci büyük parti konumundaki İsveç Demokratları'nın ankete cevap vermediği belirtilirken, partinin daha önce AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına da karşı çıktığı anımsatıldı.

İsveç Kilisesi, Uluslararası Af Örgütü İsveç Temsilciliği, Diakonia Yardım Kuruluşu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsveç Uzlaşma Kardeşliği ve İsveç Barış ve Tahkim Derneğinin söz konusu görüşmeleri yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'te 8 partiden 7'si İsrail'e daha sert önlemler alınmasını destekliyor - Son Dakika

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