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İsveç'te İranlı eski savcı vekilinin ömür boyu hapis cezası onaylandı - Son Dakika
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İsveç'te İranlı eski savcı vekilinin ömür boyu hapis cezası onaylandı

İsveç'te tutuklu İranlı eski savcı vekili Hamid Nuri'nin ömür boyu hapis cezası temyiz mahkemesi tarafından onaylandı. Nuri, 1988 yılındaki toplu idamlardan sorumlu tutulan ve İsveç'e kaçan bir eski yargı yetkilisi olarak biliniyor. İran Dışişleri Bakanlığı ise kararı hukuka aykırı olduğunu savunarak tepki gösterdi.

İsveç\'te İranlı eski savcı vekilinin ömür boyu hapis cezası onaylandı
19.12.2023 - 16:57,  Güncelleme: 17:00
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İsveç'te tutuklu İranlı eski savcı vekili Hamid Nuri'nin ömür boyu hapis cezası temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ocak ayında başlayan temyiz mahkemesi süreci bugün neticelendi.

Nuri hakkında "uluslararası hukuku ihlal" ve "kasten cinayet" suçlarından verilen müebbet hapis cezası temyiz mahkemesi tarafından onandı.

İran'da 1988 yılındaki toplu idamlardan sorumlu tutulan Nuri, 2019'da "ailevi gerekçeler" nedeniyle gittiği İsveç'te tutuklanmış ve toplu idamlarda rolü olduğu gerekçesiyle mahkeme süreci başlamıştı.

Nuri'nin idamlar uygulandığı sırada Kerec kentindeki Gevherdeşt Cezaevi'nde savcı vekili olarak görev yaptığı ve siyasi mahkumların infazına katıldığı iddia ediliyordu. Nuri ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

İsveç Savcılığı 28 Nisan 2022'de yapılan duruşmada Nuri hakkında, "savaş suçu", "uluslararası hukuku ihlal" ve "kasten cinayet" suçlarından müebbet hapis talep etmişti.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 14 Temmuz 2022'deki duruşmada İranlı eski yargı yetkilisini "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" ve "kasten cinayet" suçlamalarıyla müebbet hapse mahkum etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının "hukuka aykırı olduğunu ve siyasi nedenlerle alındığını" savunarak İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırmıştı.

Nuri, karara itiraz ederek temyize başvurmuştu.

İran'da, 1979 yılında yapılan devrimin ardından başlayan İran- Irak Savaşı sırasında Irak saflarında yer aldıkları gerekçesiyle "Halkın Mücahitleri" örgütünün cezaevinde bulunan üyeleri hakkında toplu idam kararı verilmişti.

Kaynak: AA
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