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İsveç'te Son 58 Yılın En Soğuk Günü Kaydedildi - Son Dakika
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İsveç'te Son 58 Yılın En Soğuk Günü Kaydedildi

İsveç'in Kiruna kentinde bulunan Vittangi kasabasında, 5 Ocak'ta eksi 44,6 derece ile son 58 yılın en düşük hava sıcaklığı ölçüldü. Metoroloji Müdürü Sverker Hellström, bu soğuk rekorunu kamuoyuna duyurmak için gecikmeli olarak açıklama yaptı.

İsveç\'te Son 58 Yılın En Soğuk Günü Kaydedildi
16.01.2024 - 23:25,
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İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü 5 Ocak'ta, eksi 44,6 derece ile Kiruna kentinde bulunan Vittangi kasabasında ölçüldü.

Metrolojiden yapılan açıklamada, Kiruna kentindeki Vittangi kasabasında hava sıcaklığının 5 Ocak'ta sıfırın altında 44,6 derece ölçüldüğü belirtildi.

Metoroloji Müdürü Sverker Hellström, ülkede son 58 yılın en düşük hava sıcaklığını 5 Ocak'ta ölçtüklerini ve böyle bir "soğuk rekorundan" emin olmak için bu durumu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

Ülkede en düşük sıcaklık, eksi 52,6 derece ile 1966'da Norrbotten bölgesinde bulunan Vuoggatjalme kasabasında ölçülmüştü.

Kaynak: AA
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