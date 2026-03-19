İsveç'te Sünnet Tartışması: Yahudilere İstisna Talebi

İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD), tıbbi bir gerekçe sunulmadığı sürece, erkek çocuklarının sünnet edilmesinin yasaklanması talebinden Yahudilerin muaf tutulmasını istedi.

Aşırı sağ SD'nin lideri Jimmie Akesson, ulusal medyada yayın yapan bir dergiye yaptığı açıklamada, partisinin tıbbi olmayan sünnetlere karşı yasa çıkarmak istediğini belirtti.

İsveç'teki Yahudi azınlık için istisna yapılması gerektiğini savunan Akesson, "Bence böyle bir istisna Yahudilerin belirli özel haklara sahip ulusal bir azınlık olması nedeniyle yapılabilir. İsveç'teki Müslümanların ise böyle bir hakkı yok." diye konuştu.

SD liderinin bu açıklaması, parti içinde de tepkiyle karşılanırken, parti milletvekillerinden Richard Jomshof, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akesson ile aynı fikirde olmadığını vurguladı.

Dini emirlerin bireysel iradenin önüne geçmemesi gerektiğini aktaran Jomshof, "Sonuçta laik bir demokraside yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'te tıbbi bir gerekçe sunulmadığı sürece, erkek çocuklarının sünnet edilmesinin yasaklanması 2019'dan bu yana tartışılıyor.