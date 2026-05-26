Stockholm\'de Bir Sofrada Miras: Türk Mutfağı Haftası

26.05.2026 21:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası", "Bir Sofrada Miras" temasıyla İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Stockholm İletişim Müşaviri Ahmet Emre Çetin, Stockholm Kültür Müşaviri Sibel Bağlı Biçer, İsveçli sosyal medya fenomenleri ve gastronomi yazarları katıldı.

Büyükelçi Tezel, burada yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüzde sofra sadece yemek yenilen bir yer değildir. Paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve hatıraların yaşandığı bir buluşma alanıdır." dedi.

Türk mutfağından lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte Şef Özlem Elvnas, Türk mutfağının binlerce yıllık tarihsel birikimin ve farklı medeniyetlerin ortak emeğiyle şekillenmiş bir hazine olduğuna işaret etti.

Elvnas, Türk mutfak kültürünün yüzyıllar boyunca burada gelişen yaşam biçimlerinin, üretim pratiklerinin, göç hareketlerinin ve ritüellerin iç içe geçmesiyle oluşmuş katmanlı bir miras olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Farklı dönemlerin ve toplumsal yaşam pratiklerinin bıraktığı izler, pişirme tekniklerinde, malzeme kullanımında, ritüel sofralarında ve gündelik yemek alışkanlıklarında bugün hala yaşamaya devam etmektedir. Fırın, tandır ve sac gibi pişirme yöntemlerinden tahıl, üzüm ve zeytin gibi temel ürünlerin işlenmesine, fermente gıdalardan ritüel yemeklerine kadar uzanan bu çeşitlilik, birlikte öğrenme, uyarlama ve üretme geleneğinin bir yansımasıdır."

Kaynak: AA

Beşiktaş'ın gündemindeydi! Amedspor'a hoca oluyor
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
