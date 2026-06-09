İsveç'ten Çarpıcı Araştırma: 2025'te En Fazla Çatışma - Son Dakika
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İsveç'ten Çarpıcı Araştırma: 2025'te En Fazla Çatışma

09.06.2026 15:01
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2025, devletler arası çatışmaların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İsveç'te yapılan araştırma, 2025'te devletler arası çatışma sayısının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu.

İsveç'te bulunan Uppsala Üniversitesinden akademisyenler, Uppsala Çatışma Veri Programı'ndaki (UCDP) bilgileri kullanarak 1898-2025 aralığındaki küresel şiddet eğilimlerini inceledi.

Araştırmada, 2025'te 65 aktif çatışmanın kaydedildiğine dikkat çekilerek, devletler arası çatışmaların hızla artarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Devletler arasındaki doğrudan çatışmaların 2024'e oranla 2025'te 2 katına çıktığı kaydedilen araştırmada, "2025'te devletler arası çatışma sayısı 8 olarak kayda geçti. Bu, UCDP'nin 1946'da veri toplamaya başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek çatışma sayısı. Bunlar arasında Ukrayna ve Rusya, İsrail ve İran ile Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar yer almakta." ifadeleri kullanıldı.

Araştırmada, 2025'te kaydedilen 65 aktif çatışmanın çoğunun ülke içi olduğu, bunun 13'ünün "savaş" seviyesine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl kayda geçen çatışmalarda 244 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen araştırmada, bu rakamın ise 1994 Ruanda Soykırımı'ndan bu yana kayıtlara geçen en yüksek seviye olduğu vurgulandı.

Araştırmada, organize şiddet 3 farklı kategoride ele alınırken, bunlardan birincisi taraflardan bir veya ikisinin hükümet olduğu "devlet temelli şiddet", ikincisi "devlet dışı şiddet" ve üçüncüsü "tek taraflı şiddet" olarak listelendi.

Araştırmacılardan Shawn Davies, devletler arası çatışmalarda belirgin artış görüldüğünü ifade etti.

Araştırma, "Peace Research" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'ten Çarpıcı Araştırma: 2025'te En Fazla Çatışma - Son Dakika

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