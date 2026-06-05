İsveç'ten Ukraynalı Erkeklere Koruma Sınırı Önerisi - Son Dakika
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İsveç'ten Ukraynalı Erkeklere Koruma Sınırı Önerisi

05.06.2026 15:01
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İsveç Göç Bakanı, askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklere AB koruma statüsünün sınırlandırılmasını önerdi.

İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, Ukrayna'da askerlik çağındaki erkeklerin Avrupa Birliği'nin (AB) geçici koruma statüsünden yararlanmasının sınırlandırılması önerisinde bulundu.

Lüksemburg'da düzenlenen bir toplantıya katılan Forssell, ulusal basına yaptığı açıklamada, askerlik çağına gelmiş Ukraynalı erkekler için geçici koruma statüsünün sınırlandırılması yönünde bir öneri sunduğunu söyledi.

Avrupa ve Ukrayna'nın geleceği için bu kişilerin ülkelerinde kalıp savunmaya katkı sağlamaları gerektiğini belirten Forssell, önerinin halihazırda AB ülkelerinde bulunan Ukraynalıları değil, gelecek yeni başvuruları kapsadığını aktardı.

Ukraynalılara koruma sağlanmasının önemli olduğunu ancak aynı zamanda kazanılması gereken bir savaşın da bulunduğunu aktaran Forssell, "Bunun gerçekleşmesi için daha fazla erkeğin Ukrayna'da kalıp savaşması çok önemli." dedi.

Rusya'dan AB ülkelerine gelen turistler için de bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini savunan Forssell, "Artık hafta sonları alışveriş gezileri görmek istemiyorum. Ukraynalılar savaş alanında ölürken, Avrupa'ya yapılan lüks seyahatleri görmek istemiyorum." dedi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, 31 Mart 2025 itibarıyla savaştan kaçan yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalı, AB ülkelerinde geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yaklaşık yüzde 44,7'sini kadınlar, yüzde 31,7'sini çocuklar, yüzde 23,6'sını ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'ten Ukraynalı Erkeklere Koruma Sınırı Önerisi - Son Dakika

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