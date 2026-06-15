İsveç ve İstanbul’un Tarihsel Serüveni - Son Dakika
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İsveç ve İstanbul’un Tarihsel Serüveni

15.06.2026 14:06
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Metrohan'da açılan sergi, İsveç-Türkiye ilişkilerini 17. yüzyıldan günümüze anlatıyor.

Beyoğlu'nun tarihi yapılarından Metrohan, "İsveç & İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler" sergisine ev sahipliği yapacak.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen, İsveç ile Türkiye arasındaki diplomatik, kültürel, sanatsal ve ekonomik ilişkilerin izini süren sergide, 17. yüzyıldan bugüne uzanan kapsamlı bir seçki sunulacak.

Seçki, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç Araştırma Enstitüsü arşivlerinden derlenen nadir portreler, belgeler ve kişisel anlatıları bir araya getiriyor.

Sergi, 1600'lerdeki ilk resmi temaslardan başlayarak Kral XII. Karl'ın o dönem Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Bender'deki ikametine uzanan İsveç izlerini takip ediyor.

Anders Zorn'un İstanbul manzaraları, Guillaume Berggren'in 19. yüzyıl gündelik yaşam fotoğrafları, Greta Garbo ve Nobel ödüllü Selma Lagerlöf gibi ikonik isimlerin ziyaretleri, bu görsel anlatının önemli parçalarını oluşturuyor.

İsveç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1924'te imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan serginin açılışı, 17 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Sergi, 30 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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