İsveçli şarkıcı Eric Saade, Filistin keyifesiyle Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne aldı - Son Dakika
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İsveçli şarkıcı Eric Saade, Filistin keyifesiyle Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne aldı

İsveçli şarkıcı Eric Saade, Filistin keyifesiyle Eurovision Şarkı Yarışması\'nda sahne aldı

İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, şarkısını bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle seslendirdi. Avrupa Yayın Birliği, Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermemesinden üzüntü duyduklarını belirtti. İsrail'in boykot edilmesine yönelik protestoların da gerçekleşeceği yarışma, 11 Mayıs'ta Malmö kentinde düzenlenecek.

08.05.2024 01:19
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İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin keyifesi ile şarkısını seslendirdi.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi.

İsveç adına 2011'de katıldığı yarışmada "Popular" adlı şarkısıyla üçüncülüğü kazanan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Saade, yarı final öncesi düzenlenen açılışta, şarkısını sahnede bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle seslendirdi.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) bir sözcü, yaptığı açıklamada, yarışmanın canlı televizyon şovu olduğunu belirterek, "Tüm sanatçılar yarışma kurallarından haberdar edilmiştir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in boykot edilmesine yönelik 2 büyük gösteri yapılacak

EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. kez Malmö kentinde yapılacak.

Öte yandan, en son 2016'da İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, 7. kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

İsveç Filistin Grubu daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde 9 ve 11 Mayıs'ta protesto edileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveçli şarkıcı Eric Saade, Filistin keyifesiyle Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne aldı - Son Dakika

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