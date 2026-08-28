İsveçli Turist Alanya'da Ölü Bulundu - Son Dakika
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İsveçli Turist Alanya'da Ölü Bulundu

İsveçli Turist Alanya\'da Ölü Bulundu
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Alanya'da bir otelde konaklayan İsveçli turist, odasında hareketsiz halde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İsveç uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Şekerhane Mahallesi'nde tatil yapan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'nin (47) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.

Ravantti'nin hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Otele gelen sağlık ekipleri, İsveçli turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA

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