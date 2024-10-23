İsveçli Yüzücü Tammi Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika
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İsveçli Yüzücü Tammi Tekirdağ'a Ulaştı

İsveçli Yüzücü Tammi Tekirdağ\'a Ulaştı

Jari Cennet Tammi, İstanbul'dan başlayarak 10 bin km yüzmeyi hedefliyor, Tekirdağ'a ulaştı.

23.10.2024 16:54
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İSVEÇLİ Yüzücü Jari Cennet Tammi (65), İstanbul'dan başlayıp İspanya'nın Cadiz şehrinde bitirmeyi planladığı yüzme serüveninde, 3 hafta sonunda Tekirdağ'a ulaştı. Toplamda 10 yıl boyunca 10 bin kilometre yüzeceğini söyleyen Tammi, "Ortalama 10 yıl sürecek bir süreç bu, yaklaşık 10 bin kilometre yüzeceğim. 10 yıl sonra bu serüveni tamamladığımda bunu bir kitap haline getirip gelecek nesillere bunu aktarmak istiyorum" dedi.

İstanbul'dan 23 gün önce başlattığı projeyle 10 bin kilometre yüzüp, İspanya'nın Cadiz şehrine ulaşmayı hedefleyen İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, Tekirdağ'a ulaştı. Tekirdağlıların karşıladığı Tammi, Türk insanının çok cana yakın olduğunu belirterek, ilgiden dolayı şaşırdığını söyledi. Yüzme serüveni boyunca yaklaşık 10 ülkenin kıyısından geçeceğini belirten Tammi, 10 yılda bitirmeyi planladığı proje sonunda da kitap yazmayı hedefliyor.

Yüzmeye ilk başta Yunanistan'dan başlamayı planladığını aktaran Jari Cennet Tammi, "23 gün önce başladım yüzmeye. İstanbul'dan başlamamın sebebi, mesafeyi uzatmak. Yunanistan'dan da başlayabilirdim ama mesafeyi uzatmak istedim. Bir de İstanbul'dan başlayınca yüzmeye Asya'dan başlamış oldum" dedi.

'TÜRK İNSANI, CANA YAKIN'

Türk insanının ilgisinden memnun kaldığını ifade eden Tammi, "Türk insanı çok cana yakın, sürekli bana bir şeyler yediriyorlar, bir şeyler alıyorlar şaşırdım. Çok cana yakın ve arkadaş canlısı insanlar. Yaklaşık 10 ülkenin kıyısından geçeceğim, aslında 8 bin kilometre gideceğim ama düz bir doğrusal bir çizgide gidemiyorum denizde. Bu yüzden 10 bin kilometreye yakın bir mesafe yapıyor" diye konuştu.

'YAŞLI OLMAM, BENİM İÇİN AVANTAJ'

Yaşının ilerlemiş olmasının kendisi için engel olmadığını söyleyen Jari Cennet Tammi, "Ben yapabilirim, yalnız başına hayatta kalmayı becerebilmek istediğim için yapıyorum. Tek başıma yaşayabilmenin, kamp yapmanın verdiği ayrı bir keyif var, bu yüzden yapıyorum. Bu tür uzun mesafeli yüzüşlerde yaşlı olmam benim için daha avantajlı oluyor. Maraton koşucularında da vardı bu, 35 yaşındaki bir maraton koşucusu 22 yaşındaki bir maraton koşucusundan daha başarılıdır. Yaşımın vermiş olduğu ayrı bir öz güven var. Ortalama 10 yıl sürecek bir süreç bu, yaklaşık 10 bin kilometre yüzeceğim. 10 yıl sonra bu serüveni tamamladığımda bunu bir kitap haline getirip gelecek nesillere bunu aktarmak istiyorum" dedi.

İsveçli yüzücüyü Tekirdağ'da misafir eden Mesut Ayvacıklı, "Yaptığı bu iş, dünyada hakikatten duyulması gerektiğini düşündüğümüz bir eylem. 8 bin kilometre yüzerek kıyı şeridinden 10 ülke geçerek böyle bir hedefe koşmuş. Haberimiz olunca misafir etmek istedik, davet ettik, o da kırmadı bizi, kabul etti. Bu konuda ona destek vermek istedik, o yüzden bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Geceyi, Tekirdağ'ın Uçmakdere mevkisinde geçirecek olan İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, yarın sabah yüzmeye kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İsveçli Yüzücü Tammi Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika

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