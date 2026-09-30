İsviçre, Batı Şeria'da yaklaşık 100 İsrailli yerleşimcinin Calut saldırısını kınadı

İsviçre, Batı Şeria'da yaklaşık 100 İsrailli yerleşimcinin Calut saldırısını kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsviçre, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin 'benzeri görülmemiş düzeye' ulaştığını belirterek yaklaşık 100 yerleşimcinin Calut köyüne saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e Filistinli sivilleri koruma, sorumluları yargı önüne çıkarma çağrısı yaptı.
İsviçre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının "benzeri görülmemiş düzeye" ulaştığını belirterek, yaklaşık 100 yerleşimcinin Nablus kentinin Calut köyüne düzenlediği saldırıyı kınadı.
İsviçre Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Calut köyüne saldırısına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin ulaştığı benzeri görülmemiş düzey kabul edilemez. Yaklaşık 100 (yasa dışı) yerleşimcinin dün Calut köyüne düzenlediği saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'e, Filistinli sivilleri koruması ve sorumluları yargı önüne çıkarması çağrısı da paylaşımda yer aldı.
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