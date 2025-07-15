İsviçre'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları yapıldı - Son Dakika
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İsviçre'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları yapıldı

15.07.2025 21:46
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İsviçre'nin Bern, Zürih ve Cenevre kentlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

İsviçre'nin Bern, Zürih ve Cenevre kentlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde yapılan törene, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Suat Şahin, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanı Murat Şahin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şubesi Başkanı Şeref Yıldız'ın yanı sıra İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşları (STK) başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi İncesu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi, terörizmin daha önce görülmemiş bir yüzünü gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Yıllar boyunca Türk ordusu başta olmak üzere devletin stratejik organlarına sızan FETÖ'nün, demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, anayasal rejime, Türk milletine, seçilmiş cumhurbaşkanına ve hükümete kasteden kanlı darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan İncesu, Türk milletinin kahramanca direnişi karşısında bu girişimin başarısızlığa uğradığını belirtti.

Bu terör örgütünün, zamanla sadece Türkiye için değil, bulunduğu tüm ülkeler için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu, organize suçlar ve casusluk faaliyetleri içinde olduğunun anlaşıldığını vurgulayan İncesu, şu ifadeleri kullandı:

"Aradan geçen süre zarfında, örgütün yurtiçindeki yapılanmasının etkisi kırıldıysa da FETÖ'yle mücadele hız kesmeden yürütülmek durumundadır. Zira, emniyet güçlerimizin süre gelen operasyonları hala kendilerini gizleyebilen örgüt mensuplarının mevcut olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, örgüt, yurtdışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmakta, 160'a yakın ülkede inanç istismarı üzerinden maddi ve manevi menfaat temin ederek, politika ve para ekseninde şirket, vakıf, dernek, okul, medya kuruluşu gibi yüzlerce oluşumla söz konusu karanlık faaliyetlerini yönetmektedir. Darbe girişimi sonrasında yurtdışına kaçan FETÖ mensupları, ülkemiz aleyhindeki çalışmaların ya fikri planlayıcıları ya takipçileri olarak karşımıza çıkmakta, dezenformasyon ve provokasyonla kamuoylarında, ilgili ülke kurumları nezdinde ülkemizi karalamaktan geri durmamaktadır."

Bu noktada, Türk toplumunun bulundukları ülkelerde siyasi, ekonomik, sosyal hayatta güçlenmesi ve FETÖ tehlikesi karşısında farkındalığının olmasının önem taşıdığına değinen İncesu, Türk toplumunun kanaat önderleri, temsilcileri ve çatı kuruluşlarının mensuplarının bu açıdan değerli rol üstlendiğini ve Türk toplumunun yanında yer aldığını bildirdi.

Büyükelçi İncesu, "Bugün bir kez daha vurgulamalıyız: Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürecek, şehitlerimizin hatırasını canlı tutacak, milli birlik ve beraberliğimize ve demokrasimize sahip çıkacak ve onu daima yücelteceğiz." ifadelerini kullandı.

"FETÖ tüm ülkeler ve toplumlar için ciddi ulusal güvenlik tehdidi"

Zürih Başkonsolosluğunda düzenlenen anma törenine ise Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin, UID İsviçre Başkanı Murat Şahin, MÜSİAD İsviçre Şubesi Başkanı Şeref Yıldız, İsviçre'deki Türk STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Çorman, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin iradesine kasteden karanlık yapının, devletin en hassas kurumlarına sızarak Türkiye'yi kaosa sürüklemek, anayasal düzeni yıkmak, seçilmiş hükümeti devirmek ve demokrasiyi ortadan kaldırmak için kanlı darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Bu girişimin, FETÖ adlı terör ve suç örgütü tarafından organize edildiğini belirten Çorman, "Nitekim örgüt içinden gelen yeni itiraf ve ifşaatlar, bu gerçeği bir kez daha açık şekilde ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Çorman, FETÖ'nün çok katmanlı, gizli hücrelerden oluşan uluslararası bir yapı olduğuna işaret ederek, bu örgütün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumlar için ciddi ulusal güvenlik tehdidi olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin ortaya koyduğu azimli ve kararlı mücadele sayesinde dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bölümünün akamete uğratıldığını belirten Çorman, örgütün uluslararası ağının önemli ölçüde zayıflatıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Çorman, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 20 Ekim 2024'te ABD'de ölmesinin, bu örgütle mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğinin altını çizerek "Aksine, örgütün ideolojik etkisinin ve hücre yapılanmalarının tamamen ortadan kaldırılmasına kadar sürecek olan kararlı mücadele dönemine girmiş bulunmaktayız." dedi.

Başkonsolos Çorman, Türkiye'nin temel önceliklerinden biri olan bu mücadelenin, ulusal güvenliğin vazgeçilmez bileşeni olmaya devam edeceğini ifade etti.

Çorman, "Er ya da geç bu terör örgütü çökertilecek. Bu gerçekleştiğinde, halihazırda bazı üçüncü ülkelerde ikamet eden örgüt mensupları, bu ülkeler açısından da bir yük haline gelecek. Bu nedenle uluslararası toplumun bu yapının gerçek niteliğini artık görmesi, ortak güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Başkonsolos Çorman, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye olan sarsılmaz inancını, devletine ve meşru iradesine olan bağlılığını dünyaya gösterdiğine işaret ederek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve milletimizin topyekun direnişi sayesinde bu hain girişim başarısızlığa uğradı." dedi.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler saygı ve minnetle anıldı

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğundaki anma törenine de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Türkiye'nin daimi temsilcilik mensupları, Türk STK'lerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda ederek demokrasiye sahip çıkan kahraman şehitler saygı ve minnetle anıldı, gazilere Türk milleti adına şükranlar sunuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Demokrasi, 15 Temmuz, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma programları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları yapıldı - Son Dakika
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