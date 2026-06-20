İsviçre'de ABD-İran Görüşmeleri Bekleniyor

İsviçre'nin 2 gün içinde ABD- İran görüşmelerine ev sahipliği yapacağı iddia edildi.

AA'ya konuşan Pakistan hükümeti kaynakları, ABD ile İran arasında İsviçre'de "1-2 gün içinde" teknik düzeyde görüşmelerin başlamasının beklendiğini öne sürdü.

Arabuluculuk sürecine aşina bir kaynak, "Pakistan, diğer arabulucularla birlikte, İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın bir sonraki aşamasını başlatmak üzere 1-2 gün içinde İsviçre'de bir araya gelmesi beklenen her iki tarafla da temas halindedir." ifadesini kullandı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.