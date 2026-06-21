İsviçre'de ABD-İran Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İsviçre'de ABD-İran Müzakereleri Devam Ediyor

21.06.2026 19:29
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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, ABD ve İran arasındaki mutabakatın uygulanmasını görüştü.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüştü.

Cassis, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin Pakistan ve Katar arabuluculuğunda Bürgenstock'ta gerçekleştirilen görüşmeler kapsamındaki temaslarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Vance ile görüştüğünü belirten Cassis, "ABD-İran mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin devam eden görüşmeler ve bunların Orta Doğu'da barış ve istikrar için önemi hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu görüşmelere İsviçre'de başlamak, atılacak önemli bir ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

Cassis, İsviçre'nin, yaklaşık 50 yıldır İran'daki ABD çıkarlarının koruyucu gücü olmasının yanı sıra her iki tarafla da güvenilir ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.

İhtiyaç duyulduğu her an arabuluculuk teklifinde bulunduğuna değinen Cassis, "Kararsız bir dünyada faydalı olmak, İsviçre ve dünya için istikrar ve barışa katkıda bulunmanın en iyi yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Cassis, bir diğer paylaşımında Başbakan Şerif ile görüştüğünü kaydetti.

Arabuluculuğa, diyaloğa ve iyi niyet girişimine büyük önem veren bir ülke olan İsviçre'nin, ABD ile İran'ın arasında varılan mutabakatın uygulanmasına ilişkin devam eden görüşmeleri desteklemede Pakistan'ın önemli rolüne değer verdiğini vurgulayan Cassis, "İsviçre'nin, gerilimi azaltmayı, bölgesel istikrarı ve kalıcı barışı hedefleyen girişimleri desteklemeye hazır olduğunu yeniden teyit ettim." ifadelerine yer verdi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından Bürgenstock'ta taraflar ve arabulucular Pakistan ve Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşmelere, iç istişareler amacıyla ara verildiği bildirilmişti.

İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin verilen aranın ardından devam edeceğini ve müzakerelerin Türkiye saati ile 20.00'de bitmesinin beklenildiğini söylemişti.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de ABD-İran Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika

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