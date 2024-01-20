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İsviçre'de Filistin Dayanışması: AA'nın Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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İsviçre'de Filistin Dayanışması: AA'nın Yılın Kareleri Oylaması

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin ile dayanışma gösterisine katılan eylemciler, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylaması için tercihte bulundu. Göstericiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. İsviçreli ve Kuzey Makedonyalı eylemciler, fotoğrafların duygu ve anlam ifade etme gücünü vurgulayarak tercihlerini belirledi.

İsviçre\'de Filistin Dayanışması: AA\'nın Yılın Kareleri Oylaması
20.01.2024 - 23:07,
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İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin ile dayanışma gösterisine katılan eylemciler, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması için tercihte bulundu.

Göstericiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

İsviçreli Hina Sharma, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" başlıklı fotoğrafına oy verirken, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah tarafından çekilen "Son sığınak" karesini seçti.

Sharma, "çevre ve yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" ve "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların pek çok farklı duygu ve rengi aktardığını belirten Sharma, "(Fotoğraflar) Bir şeyi ifade etmenin kullanışlı ve güçlü yolu." dedi.

Kuzey Makedonyalı Amet Ameti de "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Çevre ve yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" karesini seçen Ameti, oyunu "haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" ve "spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Ameti, 2023'ün herkes için çok zor bir yıl olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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