İsviçre'nin Cenevre kentinde yüzlerce kişi yağmurlu havaya rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenleyerek, " Gazze'deki soykırımın durdurulması" çağrısında bulundu.
Kentteki Bel Air Meydanı'nda yoğun yağışın yaşandığı saatlerde bir araya gelen eylemciler, İsrail aleyhinde slogan attı.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
İsviçre hükümetini de İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmakla suçlayan eylemciler, "Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması çağrısında bulunduklarını" belirtti.
Gösteride İsrail'e boykot çağrısı da yapıldı.
Son Dakika › Güncel › İsviçre'de Filistin'e Destek Gösterisi: Gazze'deki Soykırımın Durdurulması Çağrısı - Son Dakika
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