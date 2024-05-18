İsviçre'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika
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İsviçre'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

İsviçre\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve soykırımın durdurulmasını talep etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Eylemciler, İsrail'e ekonomik ve askeri malzeme satışında boykot çağrısında bulunurken, üniversitelerin İsrail kurumlarıyla ilişkilerini kesmesi gerektiğini savundu. Gösteride, Filistin'e destek eylemi düzenleyen öğrenciler de akademik boykot talebinde bulundu. Yürüyüş, Plainpalais Meydanı'nda son buldu.

18.05.2024 22:55
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İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi bir kez daha 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de "soykırım durdurulsun" çağrısıyla yürüyüş düzenledi.

Şehir merkezindeki Lise Girardin Meydanı'nda bir araya gelen on bini aşkın kişi, şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren göstericiler, "Gazze'de soykırım durdurulsun" ve " Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemciler, İsrail'e ekonomik ve askeri malzeme satışında boykot çağrısında bulunurken, üniversitelerin İsrail kurumlarıyla ilişkilerini kesmesi gerektiğini savundu.

Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartları taşıyan eylemcilere çevredeki bazı bina, mekan ve araçlardan da destek geldi.

Cenevre Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi düzenleyen ve eylemleri polis müdahalesiyle sonlandırılan öğrenciler de gösteriye katılarak, İsviçre üniversitelerinden İsrail kurumlarına karşı "akademik boykot" talebinde bulundu.

Gösteride, 76 yıl önce Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe (Büyük Felaket) için de tepki gösterildi.

"Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu düşünüyorum"

Eylemcilerden İsviçreli Rina Nissim, AA muhabirine, "Bugün acı çeken Gazze halkına destek olmak için buradayım. Artık görünür olmak, işgale karşı ve ateşkes için yüksek sesle konuşmak çok önemli. Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsrail'in, Nekbe'nin yeniden yaşanmasına yönelik bir politika uygulandığını belirten Nissim, Uluslararası Adalet Divanının bu yaşananları soykırım olarak adlandırmasını ve İsrail hükümetinin bu suçtan dolayı izole edilmesini umduğunu söyledi.

Soyismini vermek istemeyen Jeremy ise "Filistin'i desteklemek için buradayım ve insanlık için buradayım." ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın Filistin özgürleşene kadar Filistin halkının yanında olması gerektiğini anlatan Jeremy, "Gazze'de yaygın bir açlık var ve insanlar bombalanıyor. Bunu kabul edemeyiz. Gazze'de ateşkese ihtiyacımız var. Gazze ve tüm Filistin için çözüme ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş Plainpalais Meydanı'nda son buldu.

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

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