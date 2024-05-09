İsviçre'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor - Son Dakika
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İsviçre'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

İsviçre\'deki üniversitelerde Filistin\'e destek gösterileri devam ediyor

İsviçre'deki Cenevre ve Lozan üniversitelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. Cenevre Üniversitesi kampüsünde başlayan eylem, yüzlerce öğrencinin katılımıyla sürüyor. Eylemde Filistin bayrakları ve protesto pankartları kullanılıyor. Göstericiler, üniversite yönetiminden İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı akademik boykot uygulamasını talep ediyor. Lozan Üniversitesi'nde de Filistin yanlısı gösteri devam ediyor ve eylemcilerin talepleri karşılanmadığı sürece gösterilerin sürmesi bekleniyor.

09.05.2024 17:49
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İsviçre'deki Cenevre ve Lozan üniversitelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Cenevre Üniversitesi kampüsünde 7 Mayıs'ta başlayan eylem, aralıksız olarak yüzlerce öğrencinin katılımıyla sürüyor.

Eylemin düzenlendiği alana Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar asıldı.

İsrail'in, Gazze'deki saldırılarını protesto eden göstericiler, üniversite yönetiminden, İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı akademik boykot uygulamasını talep ediyor.

Öğrenci ve gösterinin organizatörlerinden İsviçreli Zora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yönetimiyle görüşmelerinin devam ettiğini ve bunun sonucunda gösterinin akıbetine ilişkin karar vereceklerini belirtti.

Öte yandan, dün gece üniversite kampüsüne eylemin yapıldığı alana giren üç kişinin bayrakları ve pankartları indirmeye çalıştığı ancak güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrasında dışarı çıkarıldığı bildirildi.

Lozan Üniversitesinde de eylem sürüyor

Lozan Üniversitesinde 2 Mayıs'ta başlayan Filistin yanlısı gösteri de aralıksız devam ediyor.

Yüzlerce öğrenci ve akademisyenin katıldığı eylemde, üniversite yönetiminden, İsrail kurumlarına karşı akademik boykot ve Gazze'de yaşananlar karşısında net bir tavır alınması bekleniyor.

Eylemcilerin taleplerinin karşılanmaması halinde gösterilerin sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, 7 Mayıs'ta Zürih Üniversitesinde başlayan gösteri, polis müdahalesinin ardından son bulmuştu.

Kaynak: AA

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